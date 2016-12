C'est une mauvaise nouvelle pour la planète : 2016 devrait être l'année la plus chaude de tous les temps. L'objectif fixé par l'Accord de Paris ne pourra pas être respecté.

par Loïc Farge , Sophie Joussellin publié le 21/12/2016 à 06:49

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

On en aura la certitude d'ici quelques jours, mais déjà sur les onze premiers mois de l'année, les températures moyennes sont supérieures de 0,23 degré par rapport à la même période l'an dernier. C'est la troisième année consécutive que la planète enregistre un nouveau record de chaleur. On devrait donc, d'ici quelques jours, être à 1,2 degré au-dessus de la température de l'ère pré-industrielle à la fin du XIXe siècle.



L'objectif de 1,5 degré maximum à la fin du siècle souhaité par l'Accord de Paris, au moment de la COP 21, ne devrait donc pas pouvoir être respecté comme on le craignait déjà. En partie, cette hausse des températures s'explique par la présence au début de l'année d'El Niño, ce phénomène climatique qui réchauffe les eaux du Pacifique.



Les pôles ont été particulièrement touchés par ces hausses des températures. En Arctique, selon les relevés de l'Institut météorologique danois, en novembre il a fait 20 degrés de plus que la normale (on a mesuré - 5 au lieu de - 25 !). La banquise a battu des records de fonte. Sa superficie le mois dernier a été la plus faible jamais enregistrée depuis 1979.



D'ici 2030 l'océan Arctique pourrait être libre de glace l'été permettant le développement de la navigation commerciale. En Antarctique, la situation est semblable. La fonte de la calotte glaciaire continue, accentuant la montée des eaux.