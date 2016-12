REPLAY - Comme chaque année, le géant américain dévoile son "Youtube Rewind" qui récapitule tous les plus gros succès Youtube en 2016 dans le monde.

par Lucie Valais , Julien Absalon publié le 08/12/2016 à 16:16

Résumer l'année YouTube en moins de 7 minutes de vidéo, c'est possible. Comme tous les ans, le géant de la américain dévoile son récapitulatif des plus gros succès sur la plateforme. Musique, personnalités et autres phénomènes, tout ce qui a fait 2016 est résumé en une vidéo, le Youtube Rewind, dévoilée ce 7 décembre.



Parmi les plus grosses tendances de cette année sur YouTube, on retrouve les phénomènes incontournables qu'ont été Pokémon Go, le jeu qui a révolutionné notre été, ou le dab, ce pas de danse simple et contagieux.



Egalement dans la longue liste qui résume 2016 du site d'hébergement streaming, on aperçoit deux Youtubeurs français ! Cyprien et Norman se hissent parmi les vidéos les plus populaires de l'année sur le site. Le premier atteint, toutes ses vidéos cumulées, plus de 1,3 milliard de vues sur YouTube, tandis que le deuxième n'est pas en reste avec 1,2 milliard.