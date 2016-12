INTERVIEW - Avec son dernier album, "Renaud", le chanteur, qui comptait parmi les cinq finalistes, remporte l'Album RTL de l'année 2016.

par Anthony Martin , Lucie Valais publié le 01/12/2016 à 09:01

Toujours debout, un titre de chanson, extrait de Renaud qui va si bien au chanteur. Vous avez été très nombreux à voter pour Renaud, et pour l'album qui porte son nom, sorti en avril dernier et déjà écoulé à plus de 650.000 exemplaires. Le chanteur qui concourrait aux côtés de Jain, Céline Dion, Johnny Hallyday et Claudio Capeo, est le 11ème lauréat de notre prix créé en 2006. Nous l'avons joint pour lui apprendre la nouvelle.



Renaud, touché, se réjouit de cette victoire. "C'est magnifique, merci aux auditeurs, ça me touche beaucoup", commente-t-il au micro d'Anthony Martin. "Qui l'aurait cru, qui aurait misé un centime sur moi y'a un peu plus d'un an ? J'avais du mal à chanter au départ, mais j'ai été soigné, guéri, remis sur pied, ressuscité, j'ai réussi à chanter, à faire un album qui apparemment a touché les gens".



Dix ans après son dernier opus, Renaud peut se satisfaire de son retour, qui est un succès sur tous les plans. D'abord disque de diamant, c'est grâce à Renaud qu'il remonte sur scène, et peut enfin retrouver son public. Un album en forme de résurrection pour lui donc, qui "aide à survivre" continue le chanteur, avant de conclure : "vraiment, c'est une belle année, à bientôt sur RTL". Renaud viendra en effet très prochainement fêter sa victoire dans le grand studio de la rue Bayard.