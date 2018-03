Lily-Rose Depp se confie sur son anorexie

publié le 28/10/2016 à 17:50

C'est une mise au point qui lui tenait à cœur. À 17 ans, Lily-Rose Depp s'est confiée sur l'anorexie dont elle a souffert il y a quelques années. En couverture du magazine Elle - en kiosque depuis ce vendredi 28 octobre - la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis a décidé de revenir sur les nombreux commentaires concernant sa mince silhouette. Ces derniers la touchent profondément.



Dans cet interview, Lily-Rose Depp a confié être vexée par des remarques récurrentes, comme celles affirmant qu'elle aurait des problèmes d'anorexie : "Je vois toujours ces commentaires sur Instagram : 'Elle ne mange pas', 'Elle est anorexique'. Ça m'attriste parce que je l'ai été plus jeune et ça a été dur d'en sortir. Tous ceux qui ont été confrontés à cette maladie savent à quel point c'est difficile d'en revenir". Peinée qu'on puisse penser qu'elle veut envoyer cette image à des jeunes filles, Lily-Rose a assuré au magazine féminin : "Aujourd'hui je suis bien dans mon corps".

@ellefr cover shot by the one and only @karllagerfeld ¿ @chanelofficial Une photo publiée par Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp) le 27 Oct. 2016 à 12h08 PDT

En plus d'être une égérie de la marque Chanel, la jeune actrice est en ce moment à l'affiche de plusieurs films dont Planétarium au côté de Natalie Portman. Avec ses deux millions d'abonnés sur Instagram, la jeune fille est aujourd'hui une figure montante du cinéma français comme américain. Une situation qu'elle accepte : "(...) J'ai du mal à imaginer autre chose, ayant vu mes parents dans la même situation. Mais bon, il y a un an et demi, mon quotidien, c'était d'aller à l'école", a-t-elle raconté au magazine. Aujourd'hui diplômée, Lily-Rose a arrêté les études pour se consacrer à plein temps au cinéma.