publié le 09/03/2018 à 20:30

C'est l'un des évènements musicaux de l'année. Les Enfoirés sont de retour avec le spectacle Musique 1 diffusé en direct sur RTL et TF1 dès 21h. Le show a été enregistré en janvier dernier à Strasbourg lors de la tournée de la troupe. Après son absence l'an passé, à la suite d'une opération du dos, Mimie Mathy est de retour autour des Enfoirés en tant que maîtresse de cérémonie. Ce soir, la troupe des Restos du Cœur sortira d'un immense chapeau de magicien pour un premier tableau consacré au monde du cirque.



"Il est complètement fou ce tableau d'ouverture. On est tous déguisés en mode circassiens en rouge et blanc. C'est plein de belles lumières, on découvre tous les Enfoirés avec les danseurs et il se passe plein de choses", s'enthousiasmait Jenifer au micro de RTL. "Donc pour les yeux ça devrait être amusant, et émouvant aussi parce qu'il y a des images de Johnny en fond derrière avec Coluche. Nous pendant les répétitions, on a tous pleuré", confiait-elle. Un spectacle haut en couleur avec des habitués et des nouveaux visages.



Dès le lendemain de la diffusion sur TF1 et RTL, le double CD et le DVD Enfoirés 2018 Musique ! seront mis en vente au profit des Restos du Cœur. Chaque vente permettra à l’association de distribuer 17 repas.

Suivez en direct le spectacle "Musique !" des Enfoirés

20h54 - La troupe des Enfoirés accueille cette année quatre nouvelles recrues. L'acteur Philippe Lacheau intègre le spectacle avec sa bande, à savoir Tarek Boudali, Élodie Fontan et Julien Arruti. Les quatre comédiens révélés dans Alibi.com et Babysitting donneront de leur voix pour épauler leurs camarades. "On est super fiers et super heureux", confie Philippe Lacheau au micro de RTL.



20h47 - Pendant le spectacle, vous pourrez écouter pour la première fois Memory,

titre immortel extrait de la comédie musicale Cats, popularisé par Barbra Streisand. Un tableau dans lequel vous entendrez Amel Bent, Liane Foly, Claire Keim et Zaz.



20h35 - Avant le début du spectacle, (re)découvrez le clip d'On fait le show, l'hymne 2018 signé par le rappeur Soprano.



> Les Enfoirés - On fait le show (Audio + paroles)

20h30 - Bonsoir et bienvenue sur RTL.fr pour suivre le spectacle Musique ! des Enfoirés.