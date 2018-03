publié le 27/02/2017 à 07:16

Et l'Oscar de la plus grosse boulette est attribuée à... Warren Beatty et Faye Dunaway. À l'issue d'une soirée relativement tranquille et sans surprise, le célèbre couple de Bonnie and Clyde, a annoncé à tort la victoire de La La Land pour l'Oscar du Meilleur film ! L'acteur a en effet tendu la mauvaise enveloppe à la comédienne qui s'est trompée de vainqueur.



Toute l'équipe de la comédie musicale de Damien Chazelle était déjà réunie sur scène pour célébrer son triomphe et se prendre dans les bras. C'est finalement Moonlight, de Barry Jenkins, qui a remporté le prix du Meilleur long-métrage. Un cafouillage inédit dans l'histoire des Oscars.

"Ce n'est pas une blague, je suis désolé, ils ont lu la mauvaise lettre", déclare alors Jordan Horowitz, producteur de La La Land, à la surprise générale. Moonlight a remporté le prix du Meilleur film". S'en suit une grande confusion, personne ne comprenant vraiment ce qui est train de passer. Ce n'est pourtant pas un sketch.

"Warren, qu'est-ce que tu as fait ?"

Apparemment, un assistant aurait remis à Warren Beatty une mauvaise enveloppe, celle annonçant l'Oscar de la Meilleure actrice remis quelques minutes plus tôt à Emma Stone. "Warren, qu'est-ce que tu as fait ?", lance alors le présentateur de la cérémonie, Jimmy Kimmel, pour rattraper le fiasco et détendre l'atmosphère. Le comédien de 78 ans a bien tenté de justifier l'incroyable erreur. "J'ai ouvert l'enveloppe et il était écrit 'Emma Stone, La La Land'. C'est pour ça que j'ai jeté un long regard à Faye et à vous, je n'essayais pas d'être drôle." La scène culte est déjà rentrée dans l'histoire de la cérémonie.

WATCH: Moment where crew/cast of 'La La Land' realizes a mistake had been made and 'Moonlight' actually won Best Picture. #Oscars pic.twitter.com/WCCopwsJ66 — Good Morning America (@GMA) February 27, 2017