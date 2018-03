publié le 01/03/2018 à 14:49

Le chanteur préféré des Français bientôt de retour parmi les Enfoirés ? Une hypothèse qui pourrait être envisageable pour Mimie Mathy. La comédienne, qui reprend son rôle de maîtresse de cérémonie, espère le retour de Jean-Jacques Goldman.



Invitée de Daphné Burki dans Bonjour la France sur Europe 1, l'actrice française s'est confiée sur l'absence du chanteur, qui a quitté les Enfoirés il y a maintenant deux ans. "On ne désespère pas (de le faire revenir). Même en claquant des doigts je n’y suis pas arrivée cette année. Il a le droit de faire une pause", explique Mimie Mathy.

"Je pense qu’il reviendra un jour. Il se repose deux ans. J’espère qu’il sera là bientôt", ajoute la comédienne avant de poursuivre. "Il a donné pendant vingt-cinq ans. C’est un boulot énorme. On ne rend pas compte mais c’est sept à huit mois de travail par an".

Le spectacle des Enfoirés à Bordeaux en 2019

La comédienne a aussi défendu le spectacle des Enfoirés, qui permet chaque année à TF1 de décrocher sa meilleure audience annuelle. "On peut critiquer, on peut ne pas aimer mais ceux qui ont de meilleures idées, qu'ils s'arrangent pour servir 25 à 30 millions de repas".



Les Enfoirés feront le show sur la scène du Zénith de Strasbourg le vendredi 9 mars. Un spectacle intitulé "Musique!", et diffusé sur RTL et TF1. En 2019, la troupe se retrouvera à Bordeaux.