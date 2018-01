publié le 17/01/2018 à 06:30

Soirée pleine d'émotions ce mardi 16 janvier à Strasbourg, pour le premier concert de Musique, le nouveau spectacle des Enfoirés. Si le show a démarré avec un court clin d'œil à France Gall, les Enfoirés ont rapidement enchaînés avec la chanson Je joue de la musique de Calogero. Ambiance de cirque, des Enfoirés sautent sur des trampolines. D'autres jouent du tambour dans les airs pendant que la troupe sort d'un immense chapeau de magicien.



"Il est complètement fou ce tableau d'ouverture. On est tous déguisés en mode circassiens en rouge et blanc. C'est plein de belles lumières, on découvre tous les Enfoirés avec les danseurs et il se passe plein de choses", s'enthousiasme Jenifer au micro de RTL. "Donc pour les yeux ça devrait être amusant, et émouvant aussi parce qu'il y a des images de Johnny en fond derrière avec Coluche. Nous pendant les répétitions, on a tous pleuré", confie-t-elle.

Un spectacle plein d'émotions

Beaucoup d'émotions dans ce spectacle. Les Enfoirés ont repris Né en 17 à Leidenstadt de Jean-Jacques Goldman. Liane Foly et Amel Bent ont chanté Memory de Barbra Streisand accompagnées de la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot. Un autre grand moment d'émotion est la reprise de Comme ils disent, enregistré en 1972 par Charles Aznavour. Patrick Bruel sera l'une des voix de ce tableau sans décor.

> Charles Aznavour - COMME ILS DISENT 1991

"C'est une chanson qui est dans le cœur de tout le monde. C'était une chanson très audacieuse quand Aznavour l'a sorti parce qu'elle défendait la cause homosexuelle avec une élégance et un brio extraordinaire. Donc défendre cette chanson dans les Restos du Cœur ça représente quelque chose aussi", témoigne Patrick Bruel.

Des moments énergiques et surprenants

Il y a aussi des moments plus énergiques dans ce nouveau spectacle des Enfoirés. La joyeuse troupe a revisité Cho-cho-cho-chocolat dans un calendrier de l'Avent, Les démons de minuit sous des boules à facettes.



A milieu d'un tournage de Koh-Lanta, un tube de Jean-Pierre François a même surpris Christophe Willem. "Je chante Je te survivrai, et je ne pensais pas un jour chanter cette chanson, mais on se rend compte que mélodiquement ça rentre bien dans la tête. C'est aussi ça qui est assez drôle avec Les Enfoirés", raconte l'interprète de Double je.

> Jean-Pierre François - "Je te survivrai"

Mimie Mathy était en pleine forme pour son retour comme maîtresse de cérémonie, et les petits nouveaux révélés dans les films Babysitting apportent une fraîcheur bienvenue aux sketchs."On avait tous les larmes aux yeux à la fin. C'est le fait de chanter cette chanson avec tous les bénévoles des Restos du Cœur, avec tous ces gens qui viennent pour cette cause si admirable", témoigne l'acteur et réalisateur Philippe Lacheau.



Musique le nouveau spectacle des Enfoirés sera diffusé sur RTL et TF1 début mars.