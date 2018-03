publié le 09/03/2018 à 23:30

Les Enfoirés ont rendu hommage à l'Idole des jeunes sur la scène de Strasbourg. Lors de leur nouveau spectacle Musique ! diffusé en direct sur RTL et TF1, Jean-Louis Aubert, Christophe Maé, Zazie et Jenifer ont réinterprété Sang pour sang, le duo emblématique de Johnny et son fils David Hallyday. Une performance qui a ému les internautes, trois mois après la disparition de Johnny Hallyday, à la suite d'un cancer du poumon. Sur la scène de Strasbourg, le quatuor a chanté avec justesse ce titre sorti en 1999.



L'émotion est toujours aussi vive pour les fans de Johnny Hallyday. Les internautes sont nombreux et nombreuses à partager leur tristesse lorsque les premières notes de Sang pour sang résonnent. Jean-Louis Aubert, Christophe Maé, Zazie et Jenifer ont livré une belle prestation en costumes sombres.



Belle hommage ¿¿#Enfoires2018 — Aurelie rohaut (@aurelie_rohaut) 9 mars 2018