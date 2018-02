David Hallyday défend ses petites sœurs, visées par des insultes racistes

Laeticia Hallyday, ses deux filles Jade et Joy, ainsi que David Hallyday et Laura Smet le jour des obsèques de Johnny Hallyday

publié le 25/02/2018 à 15:38

La succession de Johnny Hallyday déchire les fans du rockeur décédé. D'un côté, Laeticia Hallyday et ses deux petites filles, Jade et Joy, de l'autre, David Hallyday et Laura Smet, les enfants du chanteur issus de précédentes unions. Les deux aînés ont été déshérités par le chanteur, dans son dernier testament.



Depuis les révélations concernant les modalités de l'héritage, une vague d'insultes a déferlé à l'encontre de Jade et Joy, les deux petites filles du couple formé par Laeticia et Johnny Hallyday, adoptées au Vietnam et désormais âgées de 13 et 9 ans. Des propos racistes contre lesquels David Hallyday a décidé de s'ériger fermement et prendre des mesures.

Sur son compte Instagram, le musicien a répondu au commentaire d'un utilisateur, expliquant avoir, avec l'aide de son équipé, déjà supprimé "énormément de commentaires scandaleux à ce propos". Sur le réseau social, le chanteur de 51 ans se dit "outré" et "ne peut ni comprendre et supporter ce déferlement envers (ses) deux petites sœurs". "Je m'y applique personnellement, ne vous inquiétez pas !", a conclu David Hallyday.

Capture d'écran du compte Instagram de David Hallyday Crédit : Instagram de David Hallyday