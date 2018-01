Julien Arruti, Tarek Boudali, Philippe Lacheau et Élodie Fontan, nouvelles recrues des Enfoirés

Julien Arruti, Tarek Boudali, Philippe Lacheau et Élodie Fontan, nouvelles recrues des Enfoirés Crédits : Laurent Vu/SIPA | Date :

publié le 19/01/2018 à 16:23

Après les Enfoirés Kids, place aux adultes. La troupe des Enfoirés a pris ses quartiers au Zénith de Strasbourg du mardi 16 au dimanche 21 janvier pour une série de sept concerts. Avant la diffusion du spectacle en mars prochain sur TF1, les artistes présentent leur nouveau spectacle Musique !



Dans ce show mêlant tableaux, sketchs et medleys, les fans retrouveront les éternels habitués comme Patrick Bruel, Liane Foly, Patrick Fiori ou Jenifer. Mais cette nouvelle édition est également marquée par l'absence de quelques artistes.

Parmi les personnalités absentes cette année, la chanteuse Shy'm prépare activement sa tournée, tout comme Nolwenn Leroy qui a révélé sur son compte Instagram qu'elle planchait sur son Gemme Tour. Maxime Le Forestier et Grégoire manqueront aussi à l'appel ainsi que M Pokora qui a mis sa carrière en pause au début de l'année. Enfin, Pascal Obispo et Garou n’assureront pas le show des Enfoirés.

Côté comédiens, Gérard Jugnot et Jean-Baptiste Maunier ne feront pas partie du spectacle. Le premier joue actuellement dans la pièce de théâtre La Raison d'Aymé, tandis que le second a annoncé son absence sur les réseaux sociaux. Le ventriloque Jeff Panacloc et sa marionnette Jean-Marc ne seront pas de la partie puisqu'ils sont en tournée avec leur nouveau spectacle Jeff Panacloc contre-attaque.

"La Bande à Fifi" parmi les nouveaux, Mathy et Bruni de retour

La troupe des Enfoirés accueille cette année quatre nouvelles recrues. L'acteur Philippe Lacheau intègre le spectacle avec sa bande, à savoir Tarek Boudali, Élodie Fontan et Julien Arruti. Les quatre comédiens révélés dans Alibi.com et Babysitting donneront de leur voix pour épauler leurs camarades.



Cette nouvelle édition est marquée par le retour de Mimie Mathy, membre historique de la troupe. La comédienne n'a pas pu participer au spectacle l'année dernière à cause de son opération du dos. Carla Bruni revient aussi parmi les Enfoirés, onze ans après sa dernière participation.