Tarek Boudali et Philippe Lacheau dans A La Bonne Heure

L'intégrale : Tarek Boudali et Philippe Lacheau

publié le 17/10/2017 à 12:30

Après les deux volets de Babysitting et Alibi.com, Tarek Boudali et Philippe Lacheau se retrouvent pour Épouse-moi mon pote. Mais cette fois-ci, les rôles sont inversés puisque c'est Tarek qui réalise. Au casting, on retrouve également leur acolyte Julien Arruti, la youtubeuse Andy Rowski, David Marsais du Palmashow mais aussi Charlotte Gabris. Le film sortira au cinéma le 25 octobre prochain.

"Epouse-moi mon pote" de et avec tarek Boudali, et Philippe Lacheau

L'histoire : Yassine (Tarek Boudali), jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études d’architecture avec un visa étudiant. Suite à un événement malencontreux, il rate son examen, perd son visa et se retrouve en France en situation irrégulière. Pour y remédier, il se marie avec son meilleur ami Fred (Philippe Lacheau). Alors qu’il pense que tout est réglé, un inspecteur tenace se met sur leur dos pour vérifier qu’il ne s’agit pas d’un mariage blanc…

Découvrez la bande-annonce du film :

> "Epouse-moi mon pote" - Bande-annonce

Régis Mailhot en spectacle avec "Citoyen"

"Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons." Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir... Il est temps de prendre du recul. Découvrez un Citoyen qui a pris le "Parti d’en rire".

Dernières salves pour Régis Mailhot qui sera notamment le :



- 08 Décembre à Clichy-la-Garenne

- 09 Décembre à Lille

- 12 Janvier 2018 à Rouen

- 19 Janvier à Bourg-les-Valence

- 26 Janvier à Maizières-les-Metz

- 27 Janvier à Nancy

- 17 Mars à Claye-Souilly

- 17 Mars à Plougonvelin

- 23 Mars à Marseille



Réservez vite vos places !

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Joëlle Goron, Eric Dussart, Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.

