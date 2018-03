publié le 09/03/2018 à 12:04

C'est l'événement télé de l'année. Ce soir, Les Enfoirés célèbrent la "Musique", qui est aussi le nom du spectacle 2018 de la troupe. Enregistré en janvier au Zénith de Strasbourg, le show est diffusé à partir de 21h sur RTL et TF1.



Le spectacle débutera par un court clin d’œil à France Gall. Puis Les Enfoirés débarqueront avec Je joue de la musique de Calogero, l'un des tubes de l'année. Ambiance de cirque avec trampolines et balançoires. Toute la troupe sortira d'un immense chapeau de magicien et les clowns joueront du tambour dans les airs.

Une ouverture colorée très réussie au milieu de laquelle un hommage en images sera rendu à Johnny Hallyday avec la chanson Sang pour sang. "Notre Jojo en train de chanter sur la scène des Enfoirés, ça va nous faire tout drôle", reconnaît Amel Bent. Pour Patrick Bruel, le rockeur est encore là d'une autre manière. "J'avoue que c'est assez irréel".

Des sketchs, des medleys et de l'émotion

Au programme, 17 chansons seront interprétées en intégralité ce soir par les Enfoirés, le tout entrecoupé de sketchs et de medleys. Vous rigolerez sûrement à l'écoute des reprises décalées de Michaël Youn et vous danserez quand les 33 artistes se trémousseront sur le tube Les Démons de minuit.



Dans un décor parisien avec une voiture sur scène, Kendji Girac et Amel Bent revisiteront Vivre ou Survivre. Et comme chaque année, Les Enfoirés reprendront aussi les succès de l'année comme Un homme debout de Claudio Capeo et Je m'en vais de Vianney.



Les Enfoirés interpréteront aussi de belles chansons émouvantes comme Memory ou encore Quatre mots sur un piano. La troupe rendra aussi hommage à Jean-Jacques Goldman, membre fondateur et absent depuis 2 ans de la troupe, avec la chanson Né en 17 à Leidenstadt.

Également dans Laissez-vous tenter

Ce dimanche, on célébrera les 40 ans de la disparition de Claude François. Prisca, une des Clodettes qui accompagnaient le chanteur tient l'école des Clodinettes en Eure-et-Loir. Elle enseigne aux enfants les chorégraphies emblématiques de Cloclo.





La comédie musicale Chicago sera de retour à Paris à la rentrée de septembre, au théâtre Mogador. Une partie de la troupe qu'on verra sur scène est allée en repérage à Broadway, voir le show qui triomphe depuis plus de 20 ans.



La Fondation Lafayette ouvre ses portes ce samedi 10 mars à Paris. En avant-première, on vous fait une visite de ce nouveau lieu dédié à l'art.