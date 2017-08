Le clip de "Despacito" est la vidéo la plus vue de l'histoire de YouTube

publié le 07/08/2017 à 16:44

Luis Fonsi bat tous les records avec son tube Despacito, que l'on peut traduire par "tout doucement". Après être devenue la chanson la plus jouée en streaming de tous les temps, le clip, tourné dans le quartier populaire de La Perla, sur l'île de Porto Rico, devient la vidéo la plus regardée de l'histoire de YouTube.



Avec 3,060 milliards de vues, le tube du chanteur portoricain a dépassé le titre See You Again du rappeur Wiz Khalifa, bande originale du film Fast and Furious 7, qui affiche 3.004 milliards de vues sur la plateforme. En sept mois, la vidéo est aussi passée largement devant le Gangnam Style, interprété par le chanteur sud-coréen Psy, longtemps en tête du classement et qui rassemble aujourd'hui 2.922 milliards de visionnages.

> Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee

Despacito, sortie en janvier 2017, a notamment démultiplié son audience, en avril, lorsque la star canadienne Justin Bieber a posé sa voix sur un remix du titre. Cette deuxième version est en tête des ventes de disques depuis douze semaines aux États-Unis. Il s'agit de la première chanson espagnole à atteindre ce rang depuis la Macarena, en 1996.