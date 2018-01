Charles Aznavour et Stephan Eicher dans 100% Live

publié le 21/01/2018 à 16:00

Celui qui déclarait il y a un peu plus d'un mois, être heureux d'être le seul chanteur de 93 ans en activité, le prouve en remontant sur scène. Charles Aznavour était hier soir à la Halle Tony Garnier de Lyon, et il sera le 23 à Marseille, le 27 à Bordeaux et le 30 à Toulouse.

Stephan Eicher reprend la route et repart en tournée, après sa tournée des automates où il était le seul humain sur scène, cette fois il y aura du monde bien vivant pour l'entourer. Sa tournée commence le 24 janvier à Ramonville au Bikini, juste à côté de Toulouse.



Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Sur scène cette semaine

Charles AZNAVOUR - Mes emmerdes (Live Palais des congrés 97/98)

UB 40 - Red red wine (Live In Montreux 2002)

Bernard LAVILLIERS - Stand the ghetto (Live grand studio 02/12/2017)

BRIGITTE - Palladium (Live grand studio 18/11/2017)

Roch VOISINE & COEUR DE PIRATE - Hélène (Live grand studio 30/03/2014)

Stephan EICHER - Déjeuner en paix (Live grand studio 11/09/2003)

B.B. BRUNES - Coups et blessures (Live grand studio 02/09/2017)

SANSEVERINO - Le petit bal perdu (Live grand studio 27/09/2014)

DEPECHE MODE - Just can't get enough (Live in Berlin)

LES GRANDS ALBUMS LIVE : Frank Sinatra Avec le Count Basie Orchestra

Frank SINATRA - I've got you under my skin (Live at The Sands Hotel and Casino/1966)

> Frank Sinatra (Live) - I`ve Got You Under My Skin

Le live préféré de Laurent Voulzy et Arthur

Le live préféré de Laurent Voulzy

Paul Mac Cartney - Maybe I'm amazed (Live at Glasgow 1979)

Le live préféré de Arthur

Michael Jackson - You rock my world (Live Madison square garden 2001)

> Michael Jackson - You Rock My World (2001 Final Concert)

Les concerts à venir

