Philippe Lacheau réunit l’équipe de Babysitting pour "Alibi.com"

publié le 16/02/2017 à 05:20

Le réalisateur Philippe Lacheau a de nouveau réuni la bande à l’origine des succès de Babysiting 1 et 2 et de leurs 5 millions en 2014 et 2015. Cette fois, le réalisateur se met également en scène et joue rôle principal, dans ce vaudeville moderne. Le film met en avant ces sociétés qui fabriquent des alibis pour fournir excuses crédibles à leurs clients pour tromper leurs proches, tels que des conjoints adultères.



Dans Alibi.com, Philippe Lacheau est Grégory, jeune entrepreneur à la tête de cette société un peu particulière, dont la situation va se compliquer quand il s'aperçoit son dernier client n'est autre que père sa fiancée. On retrouve au casting Nathalie Baye dans le rôle de la mère de la fiancée de Grégory et donc l'épouse trompée de Didier Bourdon qui joue le papa. L'actrice se révèle très à l'aise dans un registre de comédie qui ne lui était pas vraiment familier.