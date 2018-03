publié le 09/03/2018 à 09:00

Tout a commencé en 1986 avec La Chanson des Restos. Ce titre composé par Jean-Jacques Goldman, à la demande de Coluche résonne comme l’hymne symbolique des Restos du Cœur. Avec une mélodie et un refrain connus de tous les Français, le morceau est aujourd'hui entonné à la fin de chaque spectacle.



Si les Enfoirés chantent tous les ans pour venir en aide aux plus démunis, ils reprennent ensuite des classiques de la chanson française comme hymne. En 2009, Jean-Jacques Goldman choisit d’adapter des tubes d’artistes phares dans la langue de Molière (Status Quo, Kiss, Indochine et Phil Collins).

Face au succès des adaptations, Jean-Jacques Goldman revient aux fondamentaux. Il écrit des titres originaux pour les shows suivants. En 2012 sort la chanson Encore un autre hiver composée avec Grégoire. L’hymne aux sonorités rock Attention au départ (2013) connaît un succès considérable. Suivent ensuite La chanson du bénévole (2014) et Toute la vie (2015).

En 2016, Marc Lavoine propose le poème Liberté de Paul Éluard et s'occupe de la musique. Un hymne qui résonne comme un hommage aux victimes des attentats de Paris. Après le départ du membre historique de la troupe, Grégoire et MC Solaar reprennent le flambeau en composant l’hymne pop Juste une p’tite chanson. Cette année, les Enfoirés ont enflammé le Zénith de Strasbourg avec le très festif On fait le show, composé par le rappeur Soprano. Un spectacle diffusé sur RTL et TF1 ce vendredi 9 mars 2018 à partir de 21 heures.