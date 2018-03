publié le 09/03/2018 à 18:39

Impossible de les rater. Les bénévoles des Restos du Cœur attendent aux caisses des supermarchés ces 9 et 10 mars. Ils sont 71.000 à endosser le gilet rose pour récupérer des denrées alimentaires. Cette collecte nationale vise à couvrir les besoins de la campagne d'été de l'association.

Les denrées les plus recherchées par l'association sont les conserves, les plats cuisinés, les produits pour bébés et ceux d'hygiène. Cette année, les Restos du Cœur se sont fixés l'objectif de réunir plus de 8.000 tonnes de produits, soit l'équivalent de huit millions de repas. En comparaison, les Restos du Cœur en avaient récoltés l'équivalent de 7 millions et demi l'année dernière.

Pour les bénévoles, cette collecte est indispensable. Les besoins sont en effet très importants en hiver. Au total, 900.000 personnes ont par exemple été accueillies cette année et "les rayons des centres des Restos se sont dégarnis" a expliqué Patrice Blanc, le président des Restos à l'AFP.

Des besoins importants, même l'été

Bien qu'un peu moindre, les besoins pendant l'été restent important. Environ 400.000 personnes se sont rendues aux Restos du Cœur à cette saison l'an dernier et les bénévoles en attendent au moins autant pour les prochains mois.

En parallèle, le double CD et le DVD "Enfoirés 2018 : Musique !" sera mis en vente à partir du 10 mars et diffusé la veille sur TF1 et RTL. L'association explique que chaque CD ou DVD acheté "permettra d'offrir l'équivalent de 17 repas".