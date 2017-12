publié le 26/12/2017 à 19:51

Resté silencieux jusqu’alors, David Hallyday s'est exprimé pour la première fois depuis la mort de son père Johnny Hallyday. L'Idole des jeunes est décédé le 5 décembre dernier des suites d'un cancer des poumons à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine).



David Hallyday a publié une vidéo sur son compte Facebook le jour de Noël, le 25 décembre. "Je profitais simplement de l’occasion pour vous souhaiter un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d'année et surtout pour vous remercier pour tous les messages que vous avez pu m'envoyer ces trois dernières semaines", affirme David Hallyday qui a donc attendu avant de donner une première réaction au décès de son père.

Visiblement ému, le fils de l'Idole des jeunes remercie les nombreuses personnes qui ont apporté leur soutien : "Ça m'a vraiment fait chaud au cœur, merci beaucoup du fond du cœur. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt".

Le chanteur et pilote automobile de 51 ans est le fils du chanteur et de la chanteuse Sylvie Vartan. C'est le demi-frère de Laura, Joy et Jade Smet, les autres enfants de Johnny Hallyday.