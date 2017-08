Le journal de 18h : à quoi ressemble la nouvelle vie de Murielle Bolle ?

publié le 11/08/2017 à 19:09

Il y a une semaine, Murielle Bolle, témoin clé de l'affaire Grégory, était remise en liberté sous contrôle judiciaire. Jusque-là, on ignorait où elle avait trouvé refuge. Dans cette affaire vieille de plus de 30 ans, Murielle Bolle a été mise en examen fin juin pour enlèvement suivi de mort, et a été placée sous contrôle judiciaire. Le 4 août dernier, la Cour d'Appel de Dijon a décidé de répondre positivement à sa demande de remise en liberté, et c'est dans un village du Morvan qu'elle est partie s'installer.



Murielle Bolle vit seule dans une maison de 55m carré, dont la grande baie vitrée donne sur un petit jardin et un court de tennis, au cœur d'un village de 800 habitants. C'est un bienfaiteur retraité qui a recueilli la femme de 48 ans, persuadé que le cas Bolle est une injustice.

"J'ai l'intime conviction que Murielle Bolle n'a pas fait ça", a-t-il confié au micro de RTL. Tous les jours, il visite son invitée, lui apporte des magazines et converse avec elle. Murielle Bolle, pendant ses journées, lit ou bien se repose devant la télévision.

À écouter également dans ce journal :

- Isère : 8 personnes ont été portées disparues pendant plusieurs heures dans les cuves de Sassenage, dans le Vercors. Les 7 mineurs et leur guide sont sains et saufs.



- Attaque de Levallois Perret : le suspect a quitté le CHU de Lille ce vendredi. Gravement blessé lors de son arrestation sur l'A16, il a été transféré à Paris.



- Incendies : dans les Bouches du Rhône, un homme soupçonné d'avoir provoqué 16 incendies entre mai et juin à Istres et Fosses sur Mer a été placé en garde à vue.



- Météo : le temps est loin d'être réjouissant sur une large partie du pays... et cela n'est pas sans conséquences, avec notamment le rhume d'été.



- Deliveroo : les livreurs de l'entreprise de livraison de repas manifestent ce vendredi à Paris et à Lyon contre une baisse de leurs revenus estimée entre 30 et 40%.



- Trafic : nouveau week-end de chassé-croisé et dernier week-end avant le 15 août.



- Paris : aucun RER B ne circulera entre la Gare du Nord et Aulnay sous Bois à partir de demain 22h30 et toute la journée de dimanche, à cause de travaux.



- Égypte : 2 trains sont entrés en collision dans le nord du pays, à l'Est d'Alexandrie. Bilan, au moins 36 morts et 123 blessés.



- Athlétisme : Il s'appelle Kevin Mayer et le Français est le grand favori de la finale du décathlon.



- Football : Neymar va enfin pouvoir jouer aux couleurs du Paris Saint-Germain, dimanche 13 août à Guingamp.