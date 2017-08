Mondiaux d'athlétisme : Mayer entre en piste pour le décathlon

publié le 11/08/2017 à 09:00

Une page se tourne en athlétisme. on aura un œil sur deux Français en particulier aujourd'hui ! Le stade olympique de Londres a vu le turc Ramil Guliev remporté hier soir la finale du 200m en 20,09 secondes. L'histoire retiendra que c'est "lui" qui a succédé au Jamaïcain Usain Bolt, qui ne s'était pas aligné sur l'épreuve. Ramil Guliev a été plus fort que les deux favoris : le Sud-africain Van Niekerk et le Bostwanais Makwala.



On aura un œil sur deux Français aujourd'hui. Kevin Mayer commencera l'interminable concours du décathlon : un enchaînement de dix épreuves censé couronner l'athlète le plus polyvalent. Le Français avait décroché la médaille d'argent l'an passé aux Jeux de Rio et est favori pour le titre cet été aux mondiaux de Londres.

On suivra également la finale du lancer de marteau. Quentin Bigot fait partie des favoris, lui qui revient d'une suspension de deux ans pour dopage. Il veut montrer qu'il peut réussir proprement.

À écouter également dans ce journal

- Coup d'envoi ce soir de la deuxième journée de Ligue 1 en football. C'est Nice et Troyes qui donneront ce coup d'envoi à 19 heures, avant l'affiche entre Rennes et Lyon à 20h45.



- On ne sait toujours pas si Neymar pourra jouer dimanche soir avec le PSG sur le terrain de Guingamp. Les instances françaises attendaient toujours hier le soir le certificat en provenance de Barcelone, l'ancien club du Brésilien.



- Le Barça a trouvé sa nouvelle pépite pour remplacer Neymar, c'est un Français. Il a 20 ans et s'appelle Ousmane Dembélé. Le jeune tricolore a séché l'entrainement dans son club de Dortmund hier. Il est question ce matin d'un transfert à 130 millions d'euros.



- Le mercato est animé puisque le prodige Kylian Mbappé est en une du journal l'Équipe. "Il veut jouer avec Neymar", affirme le quotidien sportif qui évoque une transaction à environ 180 millions d'euros.



- Rafael Nadal a été éliminé du tournoi de tennis de Montréal par un jeune Canadien de 18 ans, Denis Shapovalovn en trois sets. L'Espagnol ne redeviendra pas n°1 mondial lundi.