Attaque de militaires à Levallois : le point sur l'enquête

publié le 10/08/2017 à 18:35

Après l'attaque qui a fait six blessés parmi des militaires mercredi 9 août à Levallois-Perret, le suspect principal a été interpellé sur l'autoroute A16. Blessé par balle au cours de l'opération, l'homme de 36 ans n'est pas en état pour le moment d'être auditionné et mis en garde à vue.



Dans l'attente de procéder à son interrogatoire, les forces de police ont perquisitionné le domicile du suspect mercredi 9 août en fin d'après midi, dans la commune de Bezons dans le Val-d'Oise. Ses proches devraient être entendus rapidement pour apporter des informations sur son emploi du temps de mercredi matin, au moment de l'attaque.

Mercredi vers 10 heures, un véhicule a renversé des militaires de l'opération sentinelle à Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, et a fait au total six blessés. Le véhicule à l'origine de l'attaque a ensuite pris la fuite. Une interpellation a eu lieu plus tard dans la journée sur l'autoroute A16, au cours de laquelle des coups de feu ont été échangés, blessant le suspect.

Des recherches sur la préméditation

Certains de ses voisins ont déjà été entendus par la police. Le suspect, Abou B. n'était pas fiché S ni connu des services de renseignements pour radicalisation. De nationalité algérienne, il était titulaire d'une carte de séjour et travaillait à la fois comme manutentionnaire dans une enseigne alimentaire et comme chauffeur de VTC.



Au lendemain de l'attaque, les forces de police tentent de déterminer s'il y a eu d'éventuelles complicités. Autre priorité pour les enquêteurs, la préméditation de l'attaque : le conducteur du véhicule qui a blessé les militaires de l'opération Sentinelle aurait repéré à l'avance les lieux et les horaires de prise de fonction. Les enregistrements des caméras de surveillance devraient aider à préciser cette piste.