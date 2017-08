publié le 06/08/2017 à 12:10

Et si un ailier virevoltant en chassait un autre ? Le FC Barcelone doit effacer le camouflet qu'a constitué le départ de Neymar au PSG. C'est une question d'image mais aussi une nécessité sportive. Et selon L'Équipe, qui traite l'information sans conditionnel, les Blaugrana auraient déjà trouvé un accord contractuel avec l'ailier français du Borussia Dortmund Ousmane Dembélé.



Habile en percussion et dribbleur dans l'âme, il reste à 20 ans un joyau à polir et le Barça voudrait que ce soit au sein de son groupe. Les négociations auraient ainsi déjà commencé avec le club allemand et les Catalans s'appuieraient sur l'accord du joueur afin de devancer... le Real Madrid, qui aurait lui aussi noué des contacts avec Dortmund. Une manœuvre jugée stratégique par le Barça afin de faire monter les enchères et contrarier leurs plans.

Il faut dire qu'après avoir encaissé 222 millions d'euros pour le transfert de Neymar, le FC Barcelone est vu comme une proie à dépouiller par les clubs potentiellement vendeurs. D'ailleurs, selon le quotidien français, la base de négociation serait une somme de 100 millions d'euros. Une somme qui pourrait grimper un peu car le club catalan serait pressé de frapper fort et aurait même aimé ficeler le transfert avant lundi 7 août, pour présenter l'international français de 20 ans lors du trophée Gamper face à Chapecoense.