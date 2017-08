publié le 04/08/2017 à 16:41

La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon a accepté, ce vendredi 4 août, la demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire présentée par Murielle Bolle, témoin clé de l'affaire Grégory en 1984, a annoncé l'avocate des époux Villemin, Me Marie-Christine Chastant-Morand. Mme Bolle devra "résider dans la Nièvre et pointer deux fois par semaine", a ajouté l'avocate. Âgée de 48 ans, elle avait été mise en examen le 29 juin pour enlèvement suivi de mort et placée en détention provisoire.





Adolescente à l'époque des faits, elle avait accusé son beau-frère Bernard Laroche du rapt du garçon de quatre ans retrouvé mort dans la rivière Vologne, avant de se rétracter. "C'est la raison juridique qui l'emporte", s'est félicité Me Teissonnière. "C'est pour nous un soulagement." "La détention de Murielle Bolle était un scandale, sa remise en liberté est normale", a-t-il encore estimé, ajoutant que sa cliente "maintient ses déclarations". Pour l'accusation, Mme Bolle, qui avait 15 ans à l'époque de la mort du petit Grégory, aurait changé son témoignage en 1984 après avoir subi des violences familiales.

Le 4 juillet, la chambre de l'instruction avait ainsi décidé de la maintenir en prison en attendant notamment qu'une solution d'hébergement sans contact avec sa famille puisse être trouvée. Pour ses défenseurs, il n'y a pas "d'éléments suffisants" pour la maintenir en détention, avait indiqué vendredi à la sortie de l'audience Me Thierry Moser, autre avocat des époux Villemin, disant s'en remettre "à la sagesse des magistrats". Le procureur général Jean-Jacques Bosc s'était quant à lui opposé à la remise en liberté "pour les nécessités de l'enquête et l'efficacité des actes à venir", arguant que Murielle Bolle ne serait pas à l'abri de pressions, "compte tenu de ce qui s'est passé en 1984".