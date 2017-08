Que sait-on de l'incarcération du journaliste français détenu en Turquie ?

publié le 04/08/2017 à 17:15

"La dernière fois qu'on avait eu des nouvelles, c'était le 25 juillet". Loïc Bureau, père de Loup Bureau, journaliste français incarcéré en Turquie a témoigné auprès du journal Ouest France.



Depuis le 25 juillet, jour où Loup Bureau n'a plus donné de nouvelles, ses parents ont remonté toutes les pistes permettant de le localiser. Leurs investigations les ont finalement menés jusqu'à Erbil, capitale du Kurdistan irakien. Un appel au Ministère des Affaires Étrangères leur a permis de débloquer la situation. Grâce aux recherches du Ministère, ils apprennent que leur fils est détenu dans une prison de Sirnak en Turquie depuis le 26 juillet. Loïc Bureau explique avoir reçu un appel de son fils d'une durée de deux minutes. "Papa, j'ai un problème, j'ai besoin d'un avocat", a alors confié le jeune homme.

Encore étudiant en journalisme à l'Institut des Hautes Études des Communications Sociales de Bruxelles, le jeune homme est suspecté d'activités terroristes en lien avec les combattants kurdes de Syrie. Les faits qui lui sont reprochés remontent pourtant à 2013, année durant laquelle le jeune homme a réalisé un reportage sur les combattants kurdes syriens des YPG, classées comme étant une organisation terroriste par le régime turc.



Lors de son interpellation, les autorités auraient trouvé les traces de ce reportage dans l'ordinateur du jeune homme. " Loup n’est pas du tout anti-Turcs, il a simplement couvert la situation des Kurdes en 2013 qui à l’époque se trouvaient bien seuls contre Daech", a déclaré son père dans l'interview donnée au quotidien.

RSF dénonce cette incarcération

Les parents du journaliste incarcéré ont contacté Martin Pradel, l'avocat de Mathias Depardon, photojournaliste français qui fut emprisonné pendant un mois en Turquie. "Cette fois, la situation est bien plus alarmante : Loup Bureau est inculpé. Il est formellement mis en cause par les autorités turques, qui emprisonnent en masse les journalistes qui souhaitent faire preuve d’indépendance en parlant de la guerre que mène la Turquie à sa frontière syrienne", a explique Me Pradel dans une interview donnée au Monde.



De son côté, l'ONG Reporters Sans Frontières a dénoncé la détention de celui qui rêve de devenir reporter de guerre. "Son incarcération et les lourdes accusations portées contre lui nous inquiètent au plus haut point. Loup Bureau n’est qu’un journaliste : nous espérons que l’enquête le reconnaîtra dans les plus brefs délais”, a assuré Johann Bihr, responsable du bureau Europe de l'est et Asie Centrale de l'ONG.

"La répression s’est abattue sur Loup Bureau"

L'IHECS, école dans laquelle Loup Bureau est actuellement scolarisé, a expliqué suivre "heure par heure" la situation de son étudiant. L'IUT de Lannion, par lequel est passé le jeune homme en 2011 a également apporté son soutien dans une interview donnée à Ouest France. "Dans une Turquie où le despotisme d’Erdogan s’accentue, la répression s’est abattue sur Loup Bureau, comme sur nombre de journalistes qui s’intéressent à la situation des Kurdes", ont expliqué les représentants.