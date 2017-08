et AFP

11/08/2017

Plusieurs spéléologues et leur guide seraient coincés dans une grotte touristique du Vercors, les cuves de Sassenage, en Isère. "Ce sont sept personnes et un guide qui sont coincés dans une grotte, les cuves de Sassenage, suite à la montée des eaux due aux averses qui arrosent la zone" depuis plusieurs heures, a déclaré à l'AFP l'adjudant-chef Jérôme Ligonnière, au poste de commandement de crise des pompiers de l'Isère. La préfecture de l'Isère a déclenché le plan secours spéléo.



Selon France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, les pompiers et le peloton de gendarmerie de haute montage se trouvent sur place, accompagnés d'un plongeur secouriste. "Le groupe, parti ce matin, n'est pas remonté à l'heure prévue. Il semble qu'il ait été pris au piège en raison des fortes pluies. Les cuves sont en effet inondées actuellement", ajoute le site. Le circuit "devait durer deux heures, avec un horaire de sortie prévu. Quand l'horaire a été dépassé, un conseiller spéléo a appelé pour déclencher les secours vers 14 heures", a expliqué Jérôme Ligonnière.

Selon les premiers éléments à la disposition des sauveteurs, il n'y aurait pas de blessé au sein du groupe. L'âge et la nationalité des personnes bloquées n'étaient pas établis de manière certaine pour le moment. "Ce sont des vacancier adultes, français et étrangers, qui sont encadrés par un guide professionnel qui connaît très, très bien 'les cuves' et qui parle anglais", a précisé à l'AFP le responsable de la plateforme organisatrice de cette sortie. Il n'y avait pas tellement de pluies annoncées par Météo-France".