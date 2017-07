publié le 20/07/2017 à 17:14

Murielle Bolle pourrait-elle être libérée grâce à la générosité d'un ancien maire ? C'est en tout cas un argument en faveur des avocats de la quadragénaire qui ont formulé lundi une nouvelle demande de libération avec placement sous contrôle judiciaire devant la chambre de l'instruction de Dijon.



Mise en examen le 28 juin dernier pour "enlèvement suivi de mort" dans le cadre de l'enquête sur la mort du petit Grégory, la justice craint qu'elle ne se concerte avec son entourage familial et géographique et ne subisse des pressions.

La possibilité de faire loger leur cliente hors des Vosges pourrait donc plaider en sa faveur. Lors de sa première demande de remise en liberté, la quadragénaire avait soumis un hébergement en Alsace chez un membre de sa famille. La justice avait alors refusé au motif que le nom de ce proche était apparu un temps dans le dossier.

Particulièrement ému par la détresse de Murielle Bolle

En effet, comme le rapporte L'Express, un retraité vivant dans la Nièvre (Bourgogne-Franche-Comté) s'est manifesté spontanément par téléphone début juillet pour proposer d'accueillir Murielle Bolle dans sa résidence secondaire. Qualifié de "samaritain", sans casier judiciaire, cet homme a produit une attestation pour justifier sa démarche. "Il y explique qu'il a été particulièrement ému par la détresse de Murielle Bolle [Elle avait entamé une grève de la faim en prison, NDLR] et qu'il est dans la compassion. Il n'a pas de préjugés et n'entend pas se prononcer sur le fond de l'affaire", poursuit la même source.



Le retraité a longtemps été maire sans étiquette d'une petite ville de la Nièvre. Il a par ailleurs occupé les fonctions de chef d'entreprise dans le milieu du social. À ce titre, il est médaillé de l'Ordre national du mérite pour son engagement citoyen.



Ce sera désormais à la justice d'évaluer, sur des critères de moralité, son profil. Selon son entourage, Murielle Bolle a d'ores et déjà accueilli la nouvelle "avec une grande joie". "Elle n'a pas hésité une seconde. Elle embrasserait cet homme si elle le pouvait!"