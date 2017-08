publié le 11/08/2017 à 17:20

C'est à croire que le PSG joue au Monopoly. Une semaine seulement après le spectaculaire recrutement de Neymar, dont l'activation de la clause libératoire a coûté 222 millions d'euros hors taxes, le club de la capitale semble avoir passé la vitesse supérieure pour faire signer le prodige français Kylian Mbappé. Le crack numéro un du football mondial aurait d'ores et déjà donné son feu vert pour revêtir les couleurs rouge et bleu dans un futur proche.



Par conséquent, les dirigeants parisiens seraient passés à l'offensive auprès de leurs homologues monégasques pour les négociations de ce transfert qui s'annonce particulièrement ardu à conclure. Si les deux parties ont démenti avoir trouvé un accord annoncé par le journal espagnol Marca, plusieurs médias évoquent de concert des offres d'un montant supérieur à 160 millions d'euros pour s'attacher les services de la révélation de la saison passée avec 15 buts en championnat et 6 dans la dernière ligne droite de la Ligue des champions.

Il est aussi question, d'après L'Équipe, d'un mirobolant salaire mensuel brut de 1,5 millions d'euros pendant cinq saisons. À l'année, cela représente 18 millions d'euros.



Le spectre du fair-play financier

Mais comment le Paris Saint-Germain pourrait-il se permettre de casser à nouveau sa tirelire ? Un investissement pour recruter Kylian Mbappé reviendrait donc, sans compter les diverses opérations fiscales, à engager au moins 250 millions d'euros sur cinq ans. Un montant colossal qui reste malgré tout relativement éloigné des 500 millions d'euros minimum budgétisés pour la venue de Neymar Jr., compte tenu du salaire de ce dernier et des commissions à verser aux différents influents intermédiaires ayant permis la concrétisation de cette signature. Et il semblerait que ce soit bien le PSG qui ait cassé sa tirelire pour la venue du Brésilien, à en croire le président Nasser Al-Khelaïfi qui a nié un tour de passe-passe avec le Qatar pour alléger la facture.



La fin du feuilleton Neymar n'a pourtant pas dissipé l'ombre menaçante du fair-play financier, dispositif de l'UEFA sanctionnant les clubs dont le déficit sur trois ans est supérieur à 30 millions d'euros. Lors de la présentation de sa superstar, le PSG assurait avoir tout calculé pour ne pas être sanctionné comme ce fut le cas en 2014. "Nous sommes transparents du début à la fin avec l'UEFA concernant le fair-play financier, donc il n'y a pas de problème. J'ai de bonnes équipes avec moi qui travaillent très dur pour qu'on reste dans les clous, tout est légal et transparent", avait promis Nasser Al-Khelaïfi.

Manier les chiffres et vendre

Pour équilibrer ses comptes, le Paris Saint-Germain va sans aucun doute pouvoir compter sur la renommée internationale de Neymar, afin de booster ses revenus marketing et signer de nouveaux partenariats lucratifs. Kylian Mbappé, bien que moins connu dans le monde, pourrait également participer à cet effet boule de neige compte tenu de son talent et de son jeune âge. S'il confirme, il pourrait bien devenir le nouveau chouchou du football français. À titre de comparaison, selon un rapport de la direction nationale de contrôle de gestion (DNCG) qui agit comme gendarme financier du ballon rond dans l'Hexagone, le PSG avait généré 149 millions d'euros de revenus de sponsoring lors de la saison 2015-2016, la dernière de Zlatan Ibrahimovic en Ligue 1. Au terme de ce même exercice, le PSG présentait même un bénéfice net de 10,3 millions d'euros.



Surtout, le Paris Saint-Germain va sans doute s'aider de techniques comptables visant à lisser ces investissements sur la durée du contrat signé par le joueur. Le transfert de Neymar, dont la présence est garantie jusqu'en 2022, coûterait donc au minimum 100 millions d'euros par an. Pour le PSG, une telle somme est déjà un peu plus facile à encaisser vis-à-vis du fair-play financier. Quant à Mbappé, sur la base des chiffres avancés par la presse, il serait question d'au moins 50 millions d'euros de dépenses à inscrire sur les comptes.



Il semble néanmoins assez improbable que le Paris Saint-Germain parvienne à rester dans le vert sans vendre le moindre joueur. En rayon, il y a de quoi faire avec les joueurs dont le temps de jeu risque de se réduire considérablement. Serge Aurier, Blaise Matuidi, Grzegorz Krychowiak, Jesé et Hatem Ben Arfa sont autant de joueurs pouvant être transférés pour plusieurs millions d'euros. Peut-être, aussi, que le PSG sera tenté de se séparer de joueurs encore plus bankables, tels que Lucas (recruté pour 40 M€), Javier Pastore (42M€) voire Angel Di Maria (63M€). Au risque de déséquilibrer l'équilibre sportif de l'effectif qui a cruellement besoin d'un milieu défensif de qualité et d'un gardien de classe mondiale.