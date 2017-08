et Amélie James

Il est celui qui a offert un refuge à Murielle Bolle. Un habitant de la Nièvre, ancien maire et désormais retraité a permis au témoin clé de l'affaire Grégory d'être libérée en lui proposant de l'héberger dans sa résidence secondaire. Au micro de RTL, ce septuagénaire est revenu sur la nouvelle vie de Murielle Bolle depuis sa libération.



"Elle allait de mieux en mieux depuis sa sortie de prison jusqu’à hier soir où elle a été informée qu'un article allait paraître dans un journal du groupe Centre France. Ce matin, quand je suis allé la visiter, elle n'allait pas bien du tout", a informé le retraité. En cause, une publication dans un journal régional qui informe précisément de sa localisation. Cette information communiquée pourrait alors remettre en cause la tranquillité de la principale témoin de l'affaire Grégory.

Entre coups de fils à ses proches, lectures et feuilletons télévision, Murielle Bolle semble pourtant s'être acclimatée à sa nouvelle vie discrète dans une commune de la Nièvre. "Je la vois tous les jours, même plusieurs fois par jour. Ce matin, je suis allée la voir, je lui ai emmené, comme très souvent, des pains au chocolat et brioches. Je lui ai donné tout ce dont elle avait besoin", confie son hébergeur.

Au micro de RTL, le retraité a justifié son choix d'héberger celle qui doit désormais vivre loin de son environnement familial et de la presse. "J'ai fait ce choix car je m'intéresse beaucoup aux affaires, et notamment aux affaires très anciennes. Celle de Murielle Bolle m'intéresse depuis le début car je considère qu'il y a des choses pas claires dans cette affaire. J'ai l'intime conviction que Murielle Bolle est innocente", a-t-il justifié. L'homme a cependant expliqué ne jamais parler de l'affaire judiciaire avec la principale concernée.