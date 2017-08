publié le 11/08/2017 à 12:07

Les supporters du PSG peuvent se réjouir. Neymar fera ses débuts en ligue 1 face à Guingamp dimanche 13 août à 21 heures, annonce la Fédération française de football. "Le contrat de Neymar sera homologué dans l'après-midi, il pourra jouer dimanche" à Guingamp pour la 2e journée de Ligue 1, a déclaré la Ligue de football (LFP).



Quelques minutes auparavant, la FFF avait annoncé avoir "reçu" le Certificat international de transfert (CIT) émis par son homologue espagnole, et nécessaire pour que le Brésilien de 25 ans puisse évoluer sous le maillot du Paris SG.

La date limite avant laquelle doit être envoyée le CIT pour que l'attaquant puisse jouer en Bretagne était fixée à samedi soir avant minuit. Ce document administratif, qui évite qu'un joueur soit engagé avec deux clubs en même temps, est délivré par la fédération dont dépend le club vendeur. Il avait été sollicité par la Fédération française de football (FFF) jeudi 3 août, auprès de son homologue espagnole (RFEF).



Vu le retentissement mondial du transfert de Neymar, devenu le joueur le plus cher du monde et le deuxième mieux payé, c'est un sacré événement que s'apprête donc à vivre le stade du Roudourou et ses 17.000 places, qui ont déjà toutes été vendues. La présence de Neymar est une excellente nouvelle pour le PSG et ses supporters, pour les diffuseurs de la rencontre, les instances du football français et aussi pour les spectateurs bretons qui ont pris leur billet pour la rencontre.