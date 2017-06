publié le 19/06/2017 à 13:10

Le Portugal a débuté hier un deuil national de trois jours, alors que 62 personnes au moins ont péri dans de violents incendies dans le centre du pays. Plus de 1.000 pompiers étaient toujours à pied d'œuvre ce lundi pour maîtriser les flammes. Malgré une légère baisse des températures caniculaires, le feu, qui s'était déclaré samedi après-midi à Pedrogao Grande dans le centre du Portugal, continuait de faire rage, se propageant aux régions voisines de Castelo Branco et Coimbra.



À travers l'ensemble du pays, le nombre de foyers d'incendie s'est réduit pendant la nuit à 35, mais les moyens mobilisés restaient quasiment les mêmes, avec plus de 2.000 pompiers et 660 véhicules. "Le risque d'incendie est maximal" dans le centre, prévenait la protection civile.

"Notre douleur est immense, tout comme notre solidarité avec les familles des victimes de la tragédie", a déclaré dimanche soir le président Marcelo Rebelo de Sousa, encore sous le choc après le sinistre le plus meurtrier de l'histoire récente du Portugal. "Nous ressentons un sentiment d'injustice, car la tragédie a touché ces Portugais dont on parle peu, d'une zone rurale isolée", a-t-il ajouté.



Le dernier bilan officiel fait état de 62 morts et 62 blessés, dont cinq dans un état grave, un enfant et quatre pompiers. Mais les autorités n'excluent pas de trouver d'autres victimes dans des villages cernés par des murs de flammes.

À écouter également dans ce journal

- La République en Marche est arrivée largement en tête des législatives hier soir et comptera 308 sièges à l'Assemblée nationale, 350 avec ceux du MoDem.



- L'abstention a atteint un niveau record sous la Ve République, avec 56,6%, au second tour des législatives.



- Seize départements sont placés en vigilance orange "canicule", jusqu'à mardi 6 heures. Il s'agit de la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Dordogne, la Gironde, la Haute-Vienne, les Hauts-de-Seine, les Landes, le Lot-et-Garonne, le Maine-et-Loire, Paris, les Pyrénées-Atlantiques, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne, la Vendée et la Vienne.



- Londres a de nouveau été frappée par une attaque terroriste dans la nuit de dimanche à lundi. Un homme a foncé sur des piétons avec sa camionnette à la sortie d'une mosquée, selon la police. Un homme est décédé et huit personnes sont blessées. "Je veux tuer tous les musulmans", a crié un homme de 48 ans en précipitant sa camionnette sur des fidèles sortant de la mosquée de Finsbury Park dans le nord-est de Londres.



- L'incendie de la tour Grenfell, à Londres, a fait au moins 79 morts, selon un dernier bilan communiqué par les autorités britanniques.



- C'est aujourd'hui que débutent les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pour le Brexit. Ces négociations devraient s'achever dans deux ans.