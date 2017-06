publié le 18/06/2017 à 16:31

Attention aux fortes chaleurs qui sévissent actuellement en France. Après plusieurs semaines de températures assez capricieuses, l'Hexagone va connaître un premier épisode caniculaire. Ce dimanche 18 juin, Météo France a placé 16 départements en vigilance orange pour "canicule". L'organisme météorologique évoque un épisode "précoce, intense pour la période et relativement durable".



Si l'ouest de la France est essentiellement concernée, l'Île de France n'est pas épargnée. Voici les 16 départements concernés : Charente (16), Charente-Maritime (17), Dordogne (24), Gironde (33), Landes (40), Lot-et-Garonne (47), Maine-et-Loire (49), Pyrénées-Atlantiques (64), Paris et petite couronne (75-92-93-94), Deux-Sèvres (79), Vendée (85), Vienne (86) et Haute-Vienne (87).



Ce dimanche, les températures maximales atteignent 32 à 36 degrés sur les départements de l'ouest du pays et 30 à 31 degrés sur Paris et sa petite couronne. Dans la journée de lundi, les températures pourraient même monter jusqu'à 39 degrés dans les Landes. Attention donc alors que cet épisode devrait durer plusieurs jours. Ainsi Météo France annonce que "la canicule devrait persister jusqu'à jeudi 22 juin avant un possible rafraîchissement par l'ouest du pays entre vendredi et samedi".

Météo France place 16 départements en vigilance orange "canicule", le 18 juin 2017

Afin de prévenir les conséquences potentiellement dramatiques des fortes chaleurs, le ministère de la Santé a diffusé plusieurs consignes sur Twitter notamment, consignes reprises par la place Beauveau et certaines préfectures comme celles de la Sarthe. Les personnes les plus vulnérables restent les personnes âgées, les enfants et les femmes enceintes notamment.