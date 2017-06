publié le 18/06/2017 à 05:02

L'intensité des flammes a surpris tout le monde. Un feu de forêt a fait au moins 24 morts et une vingtaine de blessés dans la région de Leiria (centre du pays), selon un bilan encore provisoire rendu publique dans la nuit de samedi à dimanche 18 juin. Certaines des victimes ont été piégées par les flammes dans l'habitacle de leurs voitures. "C'est sans doute la plus grande tragédie que nous ayons connue ces dernières années sur le front des incendies de forêt", a déclaré, ému, le Premier ministre portugais Antonio Costa, qui s'est rendu au siège de la Protection civile près de Lisbonne.



"Pour le moment, 24 morts sont confirmés, mais le nombre de morts pourrait encore augmenter", a prévenu le chef du gouvernement. Plusieurs centaines de pompiers et 160 véhicules sont toujours mobilisés pour tenter de maîtriser l'incendie qui s'est déclaré samedi peu avant 15h locale (14h GMT) dans la commune de Pedrogao Grande. D'après le secrétaire d'État à l'Intérieur, les flammes se sont propagées "avec beaucoup de violence" et "de façon inexplicable", évoluant alors sur quatre fronts. L'étendue des dégâts causés n'était pas encore connue dans la nuit de samedi à dimanche.

Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa s'est rapidement rendu sur place et a présenté ses condoléances aux familles des victimes, "partageant leur douleur, au nom de tous les Portugais". Rendant hommage au travail des pompiers, le président a assuré qu'étant donné les conditions, "ce qui a été fait est le maximum de ce qui pouvait être fait". Le Portugal a subi samedi une forte canicule, avec des températures dépassant les 40 degrés dans plusieurs régions.

Relativement épargné en 2014 et 2015, le pays avait été durement touché l'an dernier par une vague d'incendies qui avaient dévasté plus de 100.000 hectares sur son territoire continental. Sur l'île touristique de Madère, où les feux ont fait trois morts en août, 5.400 hectares sont partis en fumée en 2016 et près d'une quarantaine de maisons ont été détruites. Des incendies ravageurs avaient eu lieu aussi en 2003, faisant une vingtaine de morts. En 1966, un feu dans la forêt de Sintra à l'ouest de Lisbonne avait provoqué la mort de 25 militaires qui avaient tenté en vain de combattre les flammes.