publié le 19/06/2017 à 11:49

Il commence à faire très chaud sous le soleil de l'Hexagone. Selon les prévisions de Météo France, certaines régions françaises, dont le littoral atlantique et l’Île-de-France vont connaître des températures caniculaires flirtant avec les 35 degrés par endroits. Aussi, le ministère de la Santé a fait circuler sur les réseaux sociaux plusieurs conseils afin de se prémunir de la chaleur.



Des conseils que partage également le médecin et professeur de physiologie Jean-François Toussaint qui ne manque pas, au micro de RTL, de rappeler une certaine évidence : "Il faut éviter de s'exposer" au soleil et à la chaleur. "On ferme donc ses volets, on garde son logement le plus sombre possible dans la journée, et on ouvre le plus pendant la nuit puisque c'est là où les températures sont quand même les plus basses. Il faut préserver ces différences", précise-t-il.

Des services spéciaux dans certaines mairie

Que faire si l'on doit sortir de chez soi ? Jean-François Toussaint explique qu'il reste possible de trouver dans les centres urbains notamment des endroits qui permettent au corps de garder une certaine fraîcheur intérieur. Le cinéma, les centres commerciaux, ainsi que les églises en sont de bons exemples. Ces conseils sont tout particulièrement destinés aux personnes dites fragiles, telles les personnes âgées et les plus jeunes. "Les nourrissons ont du mal à établir leur régulation" d'où leur fragilité, relève le médecin. Celui-ci explique également que certaines de mairie ont mis en place des services pour les personnes âgés grâce auxquels des bénévoles peuvent leur venir en aide.



Boire avant d'avoir soif

Enfin, un élément reste indispensable en cas de fortes chaleurs : l'hydratation. "On prend des boissons, voire un tout petit peu de sel car on perd des sels minéraux", précise Jean-François Toussaint. Selon le médecin, il faudrait même "boire avant d'avoir soif", ce qui permet de prévenir les signes de déshydratation. Ces derniers peuvent se traduire par une trop grande fatigue rapidement, et des urines de plus en plus foncées. Il faut également être vigilant à boire frais, mais de façon raisonnable, car cela aide à maintenir le corps à une température régulière. "Il va falloir s'habituer à tout cela car aujourd'hui, le réchauffement fait partie de notre quotidien".