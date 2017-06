publié le 19/06/2017 à 07:32

Les faits se sont déroulés aux alentours de minuit, dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 juin dans le nord-est de Londres. Une camionnette a fauché plusieurs piétons à proximité de la mosquée de Finsbury Park. Une personne est morte et huit autres sont blessées.



Plusieurs équipes ont été envoyées sur place pour "un incident sur Seven Sisters Road", a précisé le service des ambulances de Londres, qui a également dépêché une "équipe spécialisée des ambulances volantes". La première ministre Theresa May a réagi sans tarder, évoquant "un événement terrible", et assurant que "ses pensées étaient avec les blessés, leurs proches et les secours sur place". Jeremy Corbyn, leader de l'opposition travailliste s'est dit "totalement choqué".



La police antiterroriste chargée de l'enquête

C'est l'unité antiterroriste de la police qui a été chargée de l'enquête. Dans un communiqué, la police a précisé qu'une personne avait été arrêtée. Il s'agirait du conducteur de la camionnette, âgé de 48 ans. Il avait été immobilisé par les personne sur place et arrêté par la police. Par précaution, il a été conduit à l'hôpital. Plusieurs organisations musulmanes évoquent une attaque contre les fidèles.



Au début des années 2000, la mosquée de Finsbury Park était connue pour être un lieu fréquenté par les islamistes de Londres, qui venaient écouter les prêches d'Abou Hamza, depuis condamné à la prison à perpétuité aux États-Unis pour 11 chefs d'inculpation liés à une prise d'otages et pour terrorisme. La mosquée avait reçu des lettres de menaces après les attentats de novembre 2015 à Paris. À proximité, des croyants musulmans ont commencé à prier dans la rue après les faits, qui se sont déroulés en plein ramadan.

Une attaque perpétrée en plein ramadan

Mohammed Shafiq, à la tête de l'organisation musulmane Ramadhan Foundation, a condamné cette "attaque malveillante", dans un communiqué. "S'il est confirmé qu'il s'agit d'une attaque délibérée, alors elle doit être considérée comme un acte de terrorisme", a-t-il ajouté. L'association musulmane de défense des droits de l'Homme Cage a elle dénoncé "la hausse rampante de l'islamophobie" et appelé "au calme". En pleine période de ramadan, les musulmans pratiquants se rendent à la mosquée après l'Iftar, la rupture du jeûne à la tombée de la nuit. Une prière a lieu aux alentours de minuit.



Ce drame intervient dans un climat particulièrement pesant au Royaume-Uni. Trois attentats ont été perpétrés en trois mois, sur le pont de Westminster à Londres, à Manchester et sur London Bridge. Le 14 juin, un incendie a éclaté dans une tour de logements sociaux et a fait 30 morts et au moins 28 disparus présumés morts.