publié le 19/06/2017 à 12:10

Comme il y a cinq ans, le benjamin de l'Assemblée nationale est issu des rangs du Front national. Le 17 juin 2012, c'est Marion Maréchal-Le Pen, du haut de ses 23 ans qui devenait la plus jeune députée de la Vème République. Ce dimanche 18 juin, elle a laissé sa casquette de benjamine du Palais Bourbon à Ludovic Pajot, candidat FN dans la 10e circonscription du Pas-de-Calais, où le parti a raflé 4 circonscriptions sur les 12 que compte le département.



Ludovic Pajot, né le 18 novembre 1993 affrontait la candidate La République En Marche Laurence Deschanel, et a remporté le duel avec 52,58% des voix, contre 47,42% pour son adversaire. "Le Front national fait confiance à la jeunesse", s'est réjoui le nouveau député. On a le plus jeune sénateur avec David Rachline (maire de Fréjus et directeur de campagne de Marine Le Pen à la présidentielle ndlr) et maintenant le plus jeune député à l'Assemblée", s'est-il satisfait au micro d'Europe 1.

Sa priorité : la lutte contre l'immigration

Ce conseiller municipal d'opposition à Béthune, également conseiller régional à la région Hauts-de-France depuis 2015 s'est fait un nom en menant une campagne anti-migrants dans sa ville. Il a ainsi déposé une motion intitulée "ma commune sans migrants" lors d'une séance du conseil municipal. Un combat qu'il a également mené au conseil régional, où il s'était fait remarquer en appelant à rejeter un appel à projet visant selon lui à financer des centres d'accueil pour migrants. Cet ancien étudiant en droit avait expliqué pendant la campagnes des législatives que ses priorités se porteraient sur la baisse des charges pour les petites entreprises, la défense des services publics mais qu'il comptait également "stopper l'immigration massive".

Au Palais Bourbon, ce fervent soutien de Marine Le Pen (il avait opté pour la candidate frontiste dès son premier vote en 2012, ndlr) siégera aux côtés de la présidente du Front national, plébiscitée avec plus de 58% dans la 11e circonscription du Pas-de-Calais. Ils seront notamment accompagnés par trois autres députés frontistes élus dans le Nord-Pas-de-Calais : José Évrard, Bruno Bilde et Sébastien Chenu.