Jeff Bezos, PDG d'Amazon, en panne d'idées pour dépenser sa fortune

publié le 19/06/2017 à 12:01

Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon, est tellement riche qu’il ne sait plus quoi faire de son argent. Il possède plus de 80 milliards de dollars, et oscille selon les jours et les cours de la bourse entre la deuxième et la troisième place sur le podium des hommes les plus riches du monde. On parle bien de son argent à lui, pas de la valeur de son entreprise Amazon qui est l’un des nouveaux géants de l’économie mondiale.





À titre personnel, il a déjà investi dans la conquête spatiale, avec l’entreprise Blue Origin qui prépare des vols habités commerciaux. Il a aussi racheté le Washington Post, l’un des grands journaux du pays, qui depuis l’élection de Donald Trump renforce l’investigation, comme dans les années 70 lorsque deux de ses journalistes ont révélé l’affaire du Watergate et fait chuter un président.

Mais Bezos a encore beaucoup d’argent, et il est à cours d’idées. Jeudi 15 juin, il a envoyé un tweet à ses 220.000 abonnés sur le réseau social, en leur demandant des idées pour dépenser son argent. Non pas des investissements de long terme, mais de court terme. Pour avoir un impact, rapidement.



Une générosité moins grande que celle de Bill Gates

Il a lancé cet appel après avoir été sollicité par le New York Times qui voulait savoir quelles sommes il donnait à des œuvres de charité. Pour l’instant, sa générosité est moins grande que celle de Bill Gates, qui mène le classement des plus fortunés, et qui dépense des milliards dans sa fondation. La philanthropie de Bezos est jusqu’à présent plus modeste : il fait construire un foyer pour les sans abris de Seattle par exemple. C’est pour cela qu’il cherche des idées. Il veut privilégier les besoins urgents et l’impact durable.





Il faut dire qu’il est un peu dépassé par sa fortune, la valeur de l’action Amazon a plus que triplé en deux ans. Il a gagné 50 milliards depuis 2015. Et quelques heures après avoir posté son message, il a encore gagné deux milliards et demi, en quelques minutes. En effet, juste avant l’ouverture de la bourse, on a appris que Amazon rachetait pour 13 milliards Whole Foods, une chaîne de supermarchés haut de gamme, très chic, très chère. Et l’action Amazon s’est envolée à la bourse.





Bientôt l'homme le plus riche du monde ?

Jeff Bezos est en passe de devenir le premier commerçant d’Amérique, devant les grands supermarchés Walmart. Il révolutionne la manière dont on fait les courses. On vous a déjà parlé des livraisons par drone. Mais savez vous que depuis quelques mois des millions d’Américains ont dans leur salon un petit appareil Amazon qui coûte une centaine de dollars, qui fonctionne par reconnaissance vocale. C'est une sorte d'assistant personnel, qui permet notamment de faire ses courses directement. Il est probable qu’il soit bientôt l’homme le plus riche du monde.