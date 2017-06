publié le 19/06/2017 à 12:28

Le remake d'Aladdin en version live et musicale se précise. Le réalisateur Guy Ritchie pourrait retrouver Tom Hardy dans un projet aux antipodes de leur première collaboration, RockNRolla. D'après le Sun, le comédien britannique aurait été contacté par le réalisateur de Snatch et Sherlock Holmes pour prêter ses traits au méchant et sournois Jafar. Pour le moment, rien ne serait confirmé, même si l'acteur serait favori pour le rôle.



Suite à cette rumeur, plusieurs internautes se sont indignés de ce choix, dénonçant le "whitewashing" (engager un acteur caucasien pour le rôle d'un personnage appartenant à une autre ethnie) dont use très régulièrement Hollywood et les studios Disney. Mais pour les rôles du héros et de la princesse Jasmine, le studio recherche des comédiens du Moyen-Orient.

Si la rumeur lancée par le tabloïd britannique s'avère véridique, cela signifie que l'on pourra voir Tom Hardy chanter et danser, puisque l'on retrouvera les chansons du dessin animé dans ce long-métrage live. Will Smith serait également en négociation pour incarner le célèbre génie de la lampe. Le casting ne devrait toutefois pas tarder à être confirmé car le tournage de ce long métrage devrait débuter cet été.