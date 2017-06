publié le 19/06/2017 à 12:31

Le bilan de l'incendie de la tour Grenfell, à Londres, s'est encore alourdi lundi 19 juin. Le drame, survenu dans un tour de logements sociaux dans la capitale britannique la semaine dernière, a fait 79 morts ou présumés morts la semaine dernière, a déclaré un chef de la police, Stuart Cundy, lors d'un point presse. "Je crains qu'il y ait désormais 79 personnes dont nous pensons qu'elles sont mortes ou sont disparues et dont nous présumons donc qu'elles sont mortes", a-t-il annoncé. Samedi, les autorités avaient indiqué que 58 personnes portées disparues étaient présumées mortes.





Stuart Cundy a précisé que les recherches se poursuivaient, en coopération avec les secours, pour retrouver les corps des victimes dans la tour de 24 étages qui a pu être explorée jusqu'au dernier étage après stabilisation de la structure et des sols par des équipes spécialisées. "Il s'agit d'un moment particulièrement éprouvant pour les familles et ils ont l'assurance que nous ferons aussi vite que possible", a ajouté Stuart Cundy, alors que les proches des victimes ont violemment exprimé leur colère vendredi soir contre un processus jugé trop lent.

Ils reprochent aussi aux autorités de ne pas avoir entendu leurs signaux d'alerte sur la sécurité de ce bâtiment depuis des années. Stuart Cundy a aussi prévenu une nouvelle fois que certains corps pourraient ne jamais être identifiés en raison de la violence du brasier qui a enflammé la tour dans la nuit de mardi à mercredi dernier.



Une minute de silence a été observée à 10 heures GMT à travers le pays en hommage aux victimes de ce terrible incendie qui a frappé une population modeste et multiethnique.