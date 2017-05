publié le 09/05/2017 à 08:52

Il avait soutenu Emmanuel Macron avant même le premier tour de l'élection présidentielle. Manuel Valls a décidé de se rapprocher encore un peu plus de l'ancien ministre de l'Économie après la large victoire de ce dernier au second tour du scrutin face à Marine Le Pen. Invité de RTL, l'ancien pensionnaire de Matignon a ainsi annoncé qu'il "serait candidat de la majorité présidentielle" aux élections législatives de juin prochain.



Une manière pour lui de s'attaquer à son propre parti politique qui est encore partagé en vue du nouveau scrutin à venir. Manuel Valls appelle à donner "une majorité large et cohérente à Emmanuel Macron pour qu'il puisse gouverner". "Il ne s'agit pas d'avoir des états d'âme, il s'agit d'avoir une vision claire. Le parti doit se dépasser et il devrait être beaucoup plus clair que cela", a regretté l'ancien premier ministre. Avant de lancer : "Ce Parti socialiste est mort, il est derrière nous, pas son histoire et ses valeurs, mais il doit se dépasser".