publié le 13/05/2017 à 20:29

Dimanche 14 mai, François Hollande remettra les clés de l'Élysée à Emmanuel Macron. Un dimanche, cela n'était pas arrivé depuis 110 ans. La passation de pouvoir commencera officiellement à 10 heures. Le chef de l'État sortant accueillera sur le perron du palais présidentiel, tout au bout du tapis rouge, son ex-protégé et ancien ministre de l'Économie.



Les chaînes télévisées seront aux aguets avec des émissions spéciales dès 8h45 sur TF1 et France 2. Le direct sera assuré pendant plus de quatre heures. Sur la TNT, dispositif spécial aussi sur LCP-Public Sénat. Les chaînes d'information en continu seront aussi mobilisées dès 8h30 pour FranceInfo, 9 heures pour BFMTV et LCI, et 9h45 pour CNews.



RTL se mobilise également pour vous faire suivre au plus près la passation de pouvoir. Rendez-vous dès 8h30 sur RTL.fr pour suivre notre direct. Une édition spéciale démarrera à 9h30 avec Marc-Olivier Fogiel, Alain Duhamel, Stéphane Bern et de nombreux invités.



En 2012, la passation de pouvoir entre François Hollande et Nicolas Sarkozy n'avait pas été de tout repos. François Hollande n'avait pas attendu que son prédécesseur ait quitté la cour de l'Elysée pour tourner les talons, une attitude vivement critiquée par la droite et qu'il a dit regretter.