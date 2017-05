publié le 14/05/2017 à 11:17

On la présente comme le premier moteur du huitième président de la Ve République. Conseillère en privé comme en public, Brigitte Macron est arrivée à l'Élysée aux environs de 9h50 pour assister à la passation de pouvoir entre François Hollande et son mari.



La nouvelle première dame, qui portait une robe bleu et une veste bleu lavande, a été accueillie par le chef du protocole avant de gagner un salon du palais présidentiel via le tapis rouge de 60 mètres de long. Celle qui a mené campagne tambour battant pour son mari va assister à l'intronisation de son mari dans la salle des fêtes, après avoir échangé longuement avec l'épouse de Jean-Pierre Jouyet, secrétaire général de l'Élysée.

Impossible pour l'heure de savoir quel rôle Brigitte Macron jouera aux côtés de son époux de président ces cinq prochaines années. Emmanuel Macron n'a pas caché qu'il compte lui donner du crédit, en accordant un statut officiel à la première dame. Les conjoints des présidents n'ont jusqu'à présent aucun statut, même s'ils disposent de collaborateurs.