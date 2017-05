VIDÉO - Raccompagné par Emmanuel Macron, François Hollande a quitté l'Élysée

publié le 14/05/2017 à 11:45

François Hollande a attendu le dernier jour de son quinquennat pour organiser la passation de pouvoir avec son successeur à l'Élysée, Emmanuel Macron. Après un entretien d'une heure entre les deux hommes, le président sortant et son successeur ont descendu les marches de l'escalier de l'Élysée et se sont retrouvés sur le célèbre perron. Le signal est donné, l'heure du départ pour François Hollande a sonné.



Très chaleureux avec Brigitte Macron dans le hall de l'Élysée, François Hollande a ensuite échangé une longue poignée de mains avec Emmanuel Macron, avant de marcher lentement, l'air grave, vers la voiture présidentielle. Quand Emmanuel Macron devient officiellement président de la République, François Hollande, installé à l'arrière de sa voiture la main à la fenêtre, rejoint la rue de Solférino, là où tout a commencé pour lui, premier secrétaire du Parti socialiste qui aura connu le règne le plus long (1997-2008).