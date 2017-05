publié le 14/05/2017 à 10:26

Dimanche 14 mai 2017 sera une journée entièrement dédiée à la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron. Il n'y aura pas d'autres annonces importantes afin de ne pas perturber la solennité de cette journée définitivement tournée vers le pouvoir élyséen et son protocole minuté. Pour connaître le nom du futur premier ministre, il faudra attendre le lendemain, lundi 15 mai 2017. C'est l’entourage d'Emmanuel Macron qui a précisé ces informations dans les coulisses de la passation de pouvoir.





Mardi 16 mai, ce sera le gouvernement de ce nouveau premier ministre qui sera révélé. Une équipe qui devra présenter l'esprit de renouvellement et de modernité portée par la campagne d'Emmanuel Macron. Un gouvernement avec une parité promise entre les femmes et les hommes et une taille réduite à une quinzaine de ministres.