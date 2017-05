François Hollande et Angela Merkel : leur dîner d'adieu

et Léa Stassinet

publié le 09/05/2017 à 16:45

Un "dîner amical" pour mettre un point final à cinq ans de collaboration. Lundi 8 mai, François Hollande s'est rendu à Berlin pour y rencontrer une dernière fois avant la fin de son mandat la chancelière allemande. Celui qui est encore président pour quelques jours, a dîné en tête à tête avec Angela Merkel, accompagnés de leurs interprètes respectifs. Pour les accueillir, le couple franco-allemand avait choisi le restaurant Paris-Moskau, situé à quelques mètres de la chancellerie fédérale.



"La chancelière voulait saluer ce que nous avions fait ensemble lors de la crise de l'euro, sur la Grèce, l'Ukraine ou le climat, autant d'événements qui nous avaient considérablement rapprochés", a confié le président sortant dans le Falcon qui le ramenait à Paris. Pourtant, leur relation n'avait pas commencé sous les meilleurs auspices. En effet le 15 mai 2012, alors que François Hollande devait se rendre pour la première fois en Allemagne, l'avion présidentiel, frappé par la foudre peu après son décollage avait dû faire demi-tour. Puis une fois arrivé sur place, le cheffe de l'État s'était montrée un peu hésitant sur le tapis rouge de la chancellerie.

Mais depuis, les deux dirigeants ont tissé "une relation de confiance qui a pu être affectueuse dans des conditions dramatiques comme les attentats de 2015 ou le crash de la Germanwings", a souligné François Hollande à l'issue de leur dîner. De son côté, Angela Merkel a dit avoir "travaillé avec plaisir" avec son homologue. Saluant la "confiance mutuelle" établie entre eux, la chancelière a ajouté : "Nous nous sommes battus ensemble" et "nous pouvions et pouvons compter l'un sur l'autre".



Avant de quitter le président de la République, elle lui a offert un dernier cadeau : un livre de photos retraçant leurs cinq années de collaboration. La semaine prochaine, ce sera au tour du nouveau président élu d'être reçu par Angela Merkel. Dimanche 7 mai, cette dernière s'était empressée d'appeler Emmanuel Macron pour le féliciter de sa victoire. La chancelière allemande a indiqué vouloir "sa réussite" et entend concourir "à la stabilité politique" de la France.