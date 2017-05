publié le 14/05/2017 à 08:51

Comment va se dérouler la cérémonie de passation de pouvoirs à l'Élysée ? Invité de RTL dimanche 14 mai, l'ancien président du Conseil constitutionnel, Jean-Louis Debré, qui était aux premières loges lors des passations de pouvoirs entre les présidents Chirac et Sarkozy en 2007 et Sarkozy et Hollande en 2012, raconte. En clair, Emmanuel Macron devrait arriver à l'Élysée à 10h, attendu par François Hollande. "Ils montent dans leur bureau, Emmanuel Macron va discuter avec son prédécesseur, descend le grand escalier, raccompagne devant le perron de l'Élysée le président de la République actuel." Il se rendra ensuite dans la salle des fêtes, où "la cérémonie de transmission juridique du pouvoir a lieu", en présence de la famille du président élu. "À ce moment-là, le président du Conseil constitutionnel va rappeler les résultats officiels (de l'élection présidentielle, ndlr) et va déclarer élu Monsieur Macron."



Le grand chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur présentera ensuite le collier de grand maître de l'ordre de la Légion d'honneur à Emmanuel Macron devant les hauts-fonctionnaires. Il se dirigera après en direction du jardin, où les 21 coups de canon et la Marseillaise retentiront. Enfin, Emmanuel Macron prendra la route quelques instants à peine, le temps d'atteindre les Champs-Élysées et plus précisément l'Arc-de-Triomphe. Comme pour les cérémonies du 8-Mai 1945 quelques jours plus tôt, il ravivera la flamme du soldat inconnu seul... sans François Hollande cette fois.

L'ancien président de l'Assemblée nationale rappelle que la cérémonie n'a pas toujours eu lieu à l'Élysée. L'institution de la rue Faubourg-Saint-Honoré n'est le théâtre de l'événement que depuis l'ère René Coty. "Pendant la IIIe République, elle était organisée à Versailles, puis est revenue à l'Élysée avant de repartir encore à Versailles. Et cela n'a pas toujours eu lieu dans la salle des fêtes de l'Élysée, puisque ça a eu lieu auparavant dans le Salon des ambassadeurs."