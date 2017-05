Passation de pouvoir : "Pas question de jouer les mentors", confie Hollande

publié le 12/05/2017 à 10:32

J-2 avant la passation de pouvoirs à l'Élysée. François Hollande a fait quelques confidences sur le déroulement de la cérémonie du dimanche 14 mai. François Hollande fera tout pour que ce soit "simple, clair et amical". "Je ne passe pas le pouvoir à un opposant politique, c'est quand même plus simple", glisse-t-il. L'entretien entre les deux hommes devrait donc être très cordial, et peut-être aussi assez long car, affirme le président, "toutes les informations y compris les plus sensibles lui seront données."



Il n'est pas question pour autant de jouer "les conseillers, mentors ou mouche du coche d'Emmanuel Macron", confie le président en exercice. On assiste là à un changement de ton, parce qu'en début de semaine il s'était volontiers posé en guide lors des cérémonies du 8-Mai 1945.

Pas de conférences payantes à l'étranger

Dès le 15 mai, François Hollande commencera alors une autre vie. Il se rendra d'abord au siège du Parti socialiste, comme l'avait fait François Mitterrand après sa passation de pouvoir en 1995. "Ça fait partie de mon histoire politique, je me suis engagé très tôt. Je l'ai dirigé. Je ne l'efface pas de mon histoire. Mais c'est une part de ma vie qui est terminée (…) Son avenir dépend de lui-même. C'est aux socialistes d'avoir des idées."

Il entend par ailleurs voyager tout en prévenant qu'il ne mènera pas de conférences payantes, faisant ici une allusion à peine voilée à Nicolas Sarkozy. Comme président retraité, il ne s'interdit pas de revenir en politique, en citant Valéry Giscard d'Estaing. "Il ne faut jamais dire jamais, affirme-t-il, cela dépend des situations."