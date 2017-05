Qu'est-ce que le command car sur lequel Macron a remonté les Champs-Élysées ?

publié le 14/05/2017 à 13:28

Emmanuel Macron en chef de guerre dès les premiers instants de son quinquennat. François Hollande avait remonté les Champs-Élysée en bravant une pluie intense à bord de sa Citroën DS 5 décapotable. François Mitterrand avait préféré une Citroën SM présidentielle en 1981, Jacques Chirac une Citroën Maserati en 1995... Valérie Giscard d'Estaing lui avait préféré marcher pour remonter les Champs-Élysées, fleurir la tombe du Soldat inconnu et ranimer la flamme sous l'Arc de Triomphe.



Pas de longue marche pour Emmanuel Macron mais un véhicule militaire. Un "command car" blindé, un Véhicule Léger de Reconnaissance et d'Appui pour être précis, un "VLRA". Il s'agit d'un véhicule particulièrement utilisés lors des opérations en Afrique. C'est une Renault, fabriquée par une filiale du constructeur au losange à Saint-Nazaire. Ce VLRA appartient au corps des gendarmes mobiles de Satory. Emmanuel Macron était accompagné de l'aide de camp du président de la République, qui accompagne partout le chef de l'État, d'un chauffeur et deux gendarmes d'escorte pour assurer sa protection à l'arrière.

Emmanuel Macron remontant l'avenue des Champs-Élysées le 14 mai 2017 Crédit : Capture France 2

Après avoir rallumé la flamme du Soldat inconnu comme le veut la tradition, Emmanuel Macron a opté pour son véhicule présidentiel civil, une Citroën DS 7 Crossback.