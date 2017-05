François Hollande attendu à Solférino avec une grande banderole "Merci"

publié le 14/05/2017 à 11:06

Après la passation de pouvoir du dimanche 14 mai 2017, François Hollande entend se rendre rapidement au siège du Parti socialiste, rue de Solférino, à Paris. Le président sortant se place donc dans les pas de François Mitterrand qui, lui aussi, s'y était rendu en son temps après avoir cédé les clefs de l'Élysée à Jacques Chirac en 1995. Le président socialiste s'était rendu au siège du PS où plusieurs milliers de sympathisants l'attendaient pour un dernier hommage, après deux septennats au pouvoir.



Les militants socialistes ont préparé cette visite de François Hollande en ornant le bâtiment du siège d'une immense banderole. On peut y voir le visage de François Hollande, le logo du parti socialiste et un grand "Merci" souligné d'un trait bleu-blanc-rouge. L'ancien président devrait être accueilli par Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, et des militants afin de prendre un "verre de l'amitié" destiné à célébrer le quinquennat de François Hollande et remercier ce dernier.

Sur la façade du PS, rue de Solférino, une banderole "Merci" pour François Hollande. @LCP pic.twitter.com/QmdZRTBZQK — Stephanie Depierre (@stephdepierre) 14 mai 2017

Le président sortant devrait y prendre la parole. Un discours qui sera retransmis en direct sur Internet par le Parti socialiste.

Dans quelques minutes suivez la déclaration de François Hollande au Parti Socialiste https://t.co/MFb2vxqFfl — Parti socialiste (@partisocialiste) 14 mai 2017

Garderez-vous un bon souvenir du quinquennat Hollande ? Oui

Non

Sans opinion