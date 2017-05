publié le 13/05/2017 à 12:41

On ne plaisante pas avec la messe du dimanche matin. Christine Boutin a fait part de sa colère vendredi 12 mai lorsqu'elle s'est rendue compte de la diffusion de la passation de pouvoir entre François Hollande et Emmanuel Macron sur France 2. Habituellement, Le Jour du Seigneur, plus vieille émission du PAF, retransmet une messe catholique au cœur de la matinée. Le service public a décidé exceptionnellement de bousculer ses programmes pour proposer aux téléspectateurs de suivre l'arrivée à l'Élysée du nouveau président élu. Il n'en fallait pas plus pour que le sang de la présidente d'honneur du Parti chrétien-démocrate ne fasse qu'un tour.



Grande utilisatrice de Twitter devant l'Éternel, Christine Boutin a livré à ses abonnés son analyse de ce choix selon elle très politique. "Pas de messe sur France 2 pour la passation de pouvoir ! C'est la première fois qu'elle a lieu un dimanche ! Les choix d'Emmanuel Macron sont très clairs", a-t-elle lâché sur le réseau social. L'ancienne ministre a aussi ajouté : "Dimanche pas de Messe sur France 2 ! Ouvrons les yeux : les messages sont clairs ! Volonté de banaliser le dimanche, malades, handicapés... "Out"".

Le community manager de l'émission cultuelle de France Télévisions s'est empressé de rassurer Christine Boutin en démentant l'annulation de la messe. "Christine Boutin, pas de panique ! La messe sera bien diffusée, mais avancée à 7h35", peut-on lire sur Twitter. Une clarification qui ne pourra qu’apaiser le courroux de Christine Boutin.

@christineboutin @France2tv @EmmanuelMacron Pas de panique ! La messe sera bien diffusée, mais avancée à 7h35. ¿ Plus d'infos ici : https://t.co/sUi0QZDAdh — Le Jour du Seigneur (@jourduseigneur) 12 mai 2017